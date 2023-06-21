Австрія виділить 18 мільйонів євро допомоги українцям, що постраждали внаслідок російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Федеральний уряд Австрії виділить 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це повідомив голова МЗС Австрії Александер Шалленберг, пише УНН.
Кошти розподілятимуться через міжнародні структури. Зокрема, по шість мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Ще 4 мільйони євро отримає ЮНІСЕФ і 2 мільйони євро - Фонд ООН у галузі народонаселення.
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