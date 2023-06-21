Австрия выделит 18 миллионов евро помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Федеральное правительство Австрии выделит 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, пишет УНН.
Средства будут распределяться через международные структуры. В частности, по шесть миллионов евро получат Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и и Международный комитет Красного Креста.
Еще 4 миллиона евро получит ЮНИСЕФ и 2 миллиона евро - Фонд ООН в области народонаселения.
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