Українські біженці в Австрії на межі бідності - УВКБ ООН

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Близько 38% опитаних біженців заявили, що за останні три місяці ледве могли задовольнити основні потреби в Австрії, а 17% більше не можуть їх задовольнити взагалі.

Щодо доступу до австрійського ринку праці, 30% заявили, що на цей час у них є робота, а 26% не мають роботи. Близько 70% працівників зазначили, що їхня нинішня зайнятість перебуває на нижчому рівні, ніж попередня робота в Україні.

Загалом із січня до березня в онлайн-опитуванні взяли участь 533 сім'ї біженців з України в Австрії, що дозволило зібрати інформацію від більш ніж 1500 осіб.

Близько 4% респондентів планують повернутися додому протягом найближчих трьох місяців, 42% сподіваються якось повернутися додому, а 37% ще не визначились у цьому питанні.

«Зібрані дані переконливо показують, що тепер необхідно взяти курс на те, щоб дати біженцям з України більш довгострокові перспективи в Австрії. Це терміново потребує змін у системі», — пише на сайті організації Крістоф Пінтер, голова Представництва Верховного комісаріату ООН у справах біженців в Австрії.

За словами Пінтера, ризик бідності нині посилюється тим, що біженці з України перебувають у системі базового догляду, яка фактично розрахована на осіб, які шукають притулку, та на короткий термін перебування.

«Біженці з України повинні мати можливість приїхати до Австрії як емоційно, так і економічно. Для цього їм потрібний доступ до більшої кількості прав, а також дозвіл на довгострокове проживання», - додав Пінтер.

За словами голови УВКБ ООН в Австрії, особливу увагу слід приділити великій кількості матерів і дітей та високому відсотку людей з особливими потребами, яке, згідно з опитуванням, становить 17%.

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