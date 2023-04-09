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Австрія автоматично продовжила дію посвідчень шукачам притулку з України

Австрія автоматично продовжила дію посвідчень шукачам притулку з України

Київ • УНН

 • 1273050 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Австрія автоматично продовжила дію посвідчень біженцям з України. Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.

Цитата

«Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи. Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем вашої реєстрації», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

Також якщо людина не може забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, потрібно звернутися до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).

Доповнення

У Чехії працевлаштувалися понад половина біженців із України. Частина українців працює дистанційно на батьківщині.

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