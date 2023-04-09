Австрія автоматично продовжила дію посвідчень шукачам притулку з України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Австрія автоматично продовжила дію посвідчень біженцям з України. Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.
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«Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи. Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем вашої реєстрації», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.
Також якщо людина не може забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, потрібно звернутися до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).
Доповнення
У Чехії працевлаштувалися понад половина біженців із України. Частина українців працює дистанційно на батьківщині.