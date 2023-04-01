Понад половина українських біженців у Чехії знайшли роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Чехії працевлаштувалися понад половина біженців із України. Частина українців працює дистанційно на батьківщині, пише УНН з посиланням на Radio Prague International.
Деталі
Щонайменше половина економічно активних українських біженців працює. Більшість працевлаштувалися безпосередньо в Чехії, трохи менше ніж 10% працюють дистанційно в Україні. Такі дані показали дослідження, проведені агентством PAQ Research серед 5000 мігрантів з України.
Дві третини українських біженців займаються менш кваліфікованою роботою, ніж на батьківщині. 23% з них обійняли посади нижче за ті, які у них були на батьківщині. 40% українців працюють на значно нижчих посадах.
Основною перешкодою для працевлаштування на вищу посаду є недостатнє знання чеської мови чи невизнання у Чехії української кваліфікації. Також у складному становищі під час пошуків роботи опиняються батьки з дітьми дошкільного віку.
Порівняно з результатами дослідження, проведеного у червні 2022 р., знизилася кількість українців, які проживають у житлі, наданому їм як біженцям, та зросла частка тих, хто орендує житло на загальних умовах.
При цьому інтеграція частини мігрантів стоїть на місці, повідомив соціолог Даніел Прокоп. В особливій зоні ризику перебувають люди, які живуть у гуртожитках (приблизно чверть усіх біженців), не мають роботи, не беруть участь у суспільному житті.
Нагадаємо
У Чехії з липня посилюють умови отримання допомоги для українських біженців.