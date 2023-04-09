Австрия автоматически продлила действие удостоверений искателям убежища из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Австрия автоматически продлила действие удостоверений беженцам из Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции, передает УНН.
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«Искателям убежища, которые нашли приют в Австрии, автоматически продлевают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица. Соответствующий орган отправит его заказным письмом по месту вашей регистрации», - говорится в сообщении.
Сообщается, что если на момент доставки никого не будет дома, письмо передадут на хранение в ближайшее почтовое отделение.
Также если человек не может забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, нужно обратиться в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).
Дополнение
В Чехии трудоустроились более половины беженцев из Украины. Часть украинцев работает дистанционно на родине.