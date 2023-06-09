Украинские беженцы в Австрии на грани бедности - УВКБ ООН

Детали

Около 38% опрошенных беженцев заявили, что за последние три месяца едва могли удовлетворить основные потребности в Австрии, а 17% больше не могут их удовлетворить вообще.

Относительно доступа к австрийскому рынку труда, 30% заявили, что в настоящее время у них есть работа, а 26% не имеют работы. Около 70% работников отметили, что их нынешняя занятость находится на более низком уровне, чем предыдущая работа в Украине.

Всего с января по март в онлайн-опросе приняли участие 533 семьи беженцев из Украины в Австрии, что позволило собрать информацию от более чем 1500 человек.

Около 4% респондентов планируют вернуться домой в течение ближайших трех месяцев, 42% надеются как-то вернуться домой, а 37% еще не определились в этом вопросе.

«Собранные данные убедительно показывают, что теперь необходимо взять курс на то, чтобы дать беженцам из Украины более долгосрочные перспективы в Австрии. Это срочно требует изменений в системе», — пишет на сайте организации Кристоф Пинтер, глава Представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Австрии.

По словам Пинтера, риск бедности сейчас усиливается тем, что беженцы из Украины находятся в системе базового ухода, которая фактически рассчитана на лиц, ищущих убежища, и на короткий срок пребывания.

«Беженцы из Украины должны иметь возможность приехать в Австрию как эмоционально, так и экономически. Для этого им нужен доступ к большему количеству прав, а также разрешение на долгосрочное проживание», — добавил Пинтер.

По словам главы УВКБ ООН в Австрии, особое внимание следует уделить большому количеству матерей и детей и высокому проценту людей с особыми потребностями, которое, согласно опросу, составляет 17%.

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