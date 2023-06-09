Украинские беженцы в Австрии на грани бедности - УВКБ ООН

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15692 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 63349 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 112087 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 111915 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 259210 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131613 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120530 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 368653 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83421 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136119 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
70%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126781 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 25223 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107377 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72917 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 12759 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 259219 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 290333 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 368654 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 344832 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392561 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73206 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107658 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127072 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169643 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78925 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Украинские беженцы в Австрии на грани бедности - УВКБ ООН

Киев • УНН

 • 1588746 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Согласно обзору, опубликованному в пятницу Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), беженцы из Украины рискуют оказаться за чертой бедности в Австрии, информирует УНН.

Украинские беженцы в Австрии на грани бедности - УВКБ ООН

Детали

Около 38% опрошенных беженцев заявили, что за последние три месяца едва могли удовлетворить основные потребности в Австрии, а 17% больше не могут их удовлетворить вообще.

Относительно доступа к австрийскому рынку труда, 30% заявили, что в настоящее время у них есть работа, а 26% не имеют работы. Около 70% работников отметили, что их нынешняя занятость находится на более низком уровне, чем предыдущая работа в Украине.

Всего с января по март в онлайн-опросе приняли участие 533 семьи беженцев из Украины в Австрии, что позволило собрать информацию от более чем 1500 человек.

Около 4% респондентов планируют вернуться домой в течение ближайших трех месяцев, 42% надеются как-то вернуться домой, а 37% еще не определились в этом вопросе.

«Собранные данные убедительно показывают, что теперь необходимо взять курс на то, чтобы дать беженцам из Украины более долгосрочные перспективы в Австрии. Это срочно требует изменений в системе», — пишет на сайте организации Кристоф Пинтер, глава Представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Австрии.

По словам Пинтера, риск бедности сейчас усиливается тем, что беженцы из Украины находятся в системе базового ухода, которая фактически рассчитана на лиц, ищущих убежища, и на короткий срок пребывания.

«Беженцы из Украины должны иметь возможность приехать в Австрию как эмоционально, так и экономически. Для этого им нужен доступ к большему количеству прав, а также разрешение на долгосрочное проживание», — добавил Пинтер.

По словам главы УВКБ ООН в Австрии, особое внимание следует уделить большому количеству матерей и детей и высокому проценту людей с особыми потребностями, которое, согласно опросу, составляет 17%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрия автоматически продлила действие удостоверений искателям убежища из Украины

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Наши за границей
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,476.75