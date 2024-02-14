Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин

Взрывотехники разминировали двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - разминированы. Это около 29% от общей площади территорий. Этому предшествовала опасная и кропотливая работа взрывотехников. Сейчас Херсонщину ежедневно делают безопасной 1060 саперов - резюмировал Прокудин.

По его словам, в области работают специалисты ГСЧС, ВСУ, ГССТ, НПУ, а также организаций "Danish Refugee Council", "HALO Trust", "Norwegian People's Aid" и "Demining Solution".

Прокудин добавил, что количество взрывотехников, работающих в регионе, значительно удалось увеличить благодаря решениям, принятым во время заседания конгресса местных и региональных советов при президенте Украины Владимире Зеленском.

Для ускорения разминирования деоккупированных территорий ГСЧС Украины сотрудничает с международными организациями

Дополнение

Также глава ОВА рассказал, что большинство "очищенных" территорий - это сельскохозяйственные земли.

Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения. Теперь там наши аграрии выращивают херсонский урожай - резюмировал Прокудин.

Отмечается, что за этот период взрывотехники обезвредили более 146 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним,

В правительстве работают над порядком компенсации сельхозпроизводителям за проведенное разминирование перед посевной кампанией. Госбюджет в этом году предусматривает 3 миллиарда гривен на программы гуманитарного разминирования.