Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
  •  25984 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  51337 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  97016 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  105385 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  135004 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  198229 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  220953 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  214449 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  316169 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356105 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Новости по теме

Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин

Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.

Общество •   •  10547 просмотра
Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин

"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине

Канада выделяет 60 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки развития устойчивого потенциала истребителей F-16.

Война •   •  9856 просмотра
"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине

Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"

Украинские перевозчики планируют провести акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин" в ответ на блокирование польскими фермерами грузовиков на украинско-польской границе.

Общество •   •  12940 просмотра
Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"

В Черкассах водитель выехал на тротуар и сбил двух прохожих, среди которых малолетний ребенок

В Черкассах водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив женщину и маленького ребенка, пострадавших пешеходов доставили в больницу.

Криминал и ЧП •   •  10416 просмотра
В Черкассах водитель выехал на тротуар и сбил двух прохожих, среди которых малолетний ребенок

В Тернополе женщина выпала из окна многоэтажки

Женщина выпала с 10-го этажа многоквартирного дома в Тернополе и ударилась о припаркованный автомобиль, продолжается расследование.

Общество •   •  11549 просмотра
В Тернополе женщина выпала из окна многоэтажки

В Киев прибыли государственные секретари двух министерств Германии

Государственные секретари министерства экономического сотрудничества и развития и министерства иностранных дел Германии прибыли в Киев, чтобы обсудить сотрудничество по восстановлению Украины и ее вступления в ЕС.

Политика •   •  12876 просмотра
В Киев прибыли государственные секретари двух министерств Германии

"Рамштайн-19": глава Пентагона Остин открыл заседание контактной группы по вопросам обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин дистанционно открыл 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля.

Война •   •  14650 просмотра
"Рамштайн-19": глава Пентагона Остин открыл заседание контактной группы по вопросам обороны Украины

Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов

Бывший сотрудник "Беркута", задержанный в Харьковской области за пытки протестующих во время Революции Достоинства в 2014 году.

Криминал и ЧП •   •  10797 просмотра
Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов

Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице

Два человека, которые пострадали от взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли в больнице от полученных травм. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва.

Криминал и ЧП •   •  12168 просмотра
Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Судебно-психиатрическая экспертиза депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранаты на заседании сельского совета в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, завершена, но ее результаты еще не будут объявлены из-за продолжающегося следствия.

Криминал и ЧП •   •  51337 просмотра
Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина