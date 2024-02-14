Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин
Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.
"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине
Канада выделяет 60 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки развития устойчивого потенциала истребителей F-16.
Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"
Украинские перевозчики планируют провести акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин" в ответ на блокирование польскими фермерами грузовиков на украинско-польской границе.
В Черкассах водитель выехал на тротуар и сбил двух прохожих, среди которых малолетний ребенок
В Черкассах водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив женщину и маленького ребенка, пострадавших пешеходов доставили в больницу.
В Тернополе женщина выпала из окна многоэтажки
Женщина выпала с 10-го этажа многоквартирного дома в Тернополе и ударилась о припаркованный автомобиль, продолжается расследование.
В Киев прибыли государственные секретари двух министерств Германии
Государственные секретари министерства экономического сотрудничества и развития и министерства иностранных дел Германии прибыли в Киев, чтобы обсудить сотрудничество по восстановлению Украины и ее вступления в ЕС.
"Рамштайн-19": глава Пентагона Остин открыл заседание контактной группы по вопросам обороны Украины
Министр обороны США Ллойд Остин дистанционно открыл 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля.
Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов
Бывший сотрудник "Беркута", задержанный в Харьковской области за пытки протестующих во время Революции Достоинства в 2014 году.
Взрыв гранаты в машине в Чернигове: двое пострадавших скончались в больнице
Два человека, которые пострадали от взрыва гранаты в автомобиле в Чернигове 13 февраля, умерли в больнице от полученных травм. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
Судебно-психиатрическая экспертиза депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранаты на заседании сельского совета в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, завершена, но ее результаты еще не будут объявлены из-за продолжающегося следствия.