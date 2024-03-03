Сапери Міноборони за тиждень знешкодили 4 599 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
За минулий тиждень сапери Міністерства оборони України знешкодили 4599 вибухонебезпечних предметів та очистили понад 15 гектарів звільнених територій.
Підрозділи Міністерства оборони України з розмінування впродовж тижня знешкодили 4 599 вибухонебезпечних предметів та очистили понад 15 га звільнених територій, повідомили в українському оборонному відомстві, передає УНН.
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Зазначається, що 255 груп розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.
За останній тиждень (з 23 лютого по 1 березня 2024 року) обстежено та очищено:
- ▪️7 686,75 га місцевості;
- ▪️7 622,25 га сільгоспугідь;
- ▪️19,45 км автодоріг;
- ▪️0,3 км трубопроводів.
Роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування. За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 4 599 ВНП.
Усього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 304 507 вибухонебезпечних залишків війни.
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