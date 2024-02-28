На Миколаївщині сапери знищили бойові частини безпілотника та ракети Х-59
Київ • УНН
Сапери знищують боєголовки зі збитого ворожого безпілотника та ракети Х-59 у Миколаївській області.
У Миколаївській області вибухотехніки знешкодили бойові частини ворожого безпілотника та ракети Х-59. Про це повідомляє Національна поліція, передає УНН.
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Уламки з бойовими частинами, збиті українськими захисниками, виявили в полі.
Внаслідок падіння детонація бойових частин не відбулась, однак вони все ще становили небезпеку.
Сапери від’єднали бойові частини від рештків та за допомогою методу контрольованого вибуху з дотриманням усіх заходів безпеки знищили виявлене.
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