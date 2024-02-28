Центр нацспротиву розповів, як ФСБ використовує українців у своїх операціях
Київ • УНН
Штаб національного спротиву застеріг українців від поїздок до Росії, оскільки ФСБ може використати їх в операціях і назвати "диверсантами" або "терористами" для нагнітання напруженості.
Росії силові структури часто використовують українців, які опинились на їхній території. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
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Виїзд на територію Росії для українця не є гарантією безпеки, адже автоматично робить його бранцем Кремля. Ворог використовує українців для створення напруги серед росіян. Так, на РФ українці легко стають "диверсантами" та "терористами" для виконання Федеральною службою безпеки РФ плану із затримань
Зазначається, що головним завданням Кремля в цій війні є знищення українців або фізично, або шляхом асимілювання. В цій парадигмі жоден з українців не має гарантії щодо майбутнього, адже Кремлю не важливі політичні вподобання наших співвітчизників й їх вибір сторони.
Закликаємо за можливості виїжджати з ТОТ та РФ і не ставати заручником ворога
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