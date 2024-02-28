Центр нацсопротивления рассказал, как ФСБ использует украинцев в своих операциях
Киев • УНН
Штаб национального сопротивления предостерег украинцев от поездок в Россию, поскольку ФСБ может использовать их в операциях и назвать "диверсантами" или "террористами" для нагнетания напряженности.
России силовые структуры часто используют украинцев, которые оказались на их территории. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Выезд на территорию России для украинца не является гарантией безопасности, ведь автоматически делает его пленником Кремля. Враг использует украинцев для создания напряжения среди россиян. Так, на РФ украинцы легко становятся "диверсантами" и "террористами" для выполнения Федеральной службой безопасности РФ плана по задержаниям
Отмечается, что главной задачей Кремля в этой войне является уничтожение украинцев или физически, или путем ассимиляции. В этой парадигме ни один из украинцев не имеет гарантии относительно будущего, ведь Кремлю не важны политические предпочтения наших соотечественников и их выбор стороны.
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Центр нацсопротивления рассказал, как ФСБ использует украинцев в своих операциях
Штаб национального сопротивления предостерег украинцев от поездок в Россию, поскольку ФСБ может использовать их в операциях и назвать "диверсантами" или "террористами" для нагнетания напряженности.
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