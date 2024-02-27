Руководителям "админучреждений" в оккупированных регионах приказали обеспечить явку на "выборы путина" - Сопротивление

Оккупанты разработали план явки на выборах руководителям госучреждений на ВОТ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Сообщается, что все руководители "учебных заведений" и других фейковых структур на временно оккупированных территориях получили план по явке подчиненных на "избирательные участки".

На россии, а также временно оккупированных территориях, начинается пропагандистское шоу под названием "выборы президента рф", цель которого создать коллективную ответственность за преступления кремля. То есть засвидетельствовать поддержку со стороны россиян политики своего диктатора владимира путина, а также "легализовать" оккупацию ВОТ путем рисования явки. Для этого всем коллаборационистам поставили задачу обеспечить норму явки на определенный участок от каждого предприятия или учреждения - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителей предупредили, что благодаря видеонаблюдению с системой распознавания лиц на участках будет известно был ли выполнен план, и пригрозили последствиями в случае его невыполнения.

"Выборы" на ВОТ: рф одобрила досрочное голосование для оккупационных войск