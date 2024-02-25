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"Выборы" на ВОТ: рф одобрила досрочное голосование для оккупационных войск

"Выборы" на ВОТ: рф одобрила досрочное голосование для оккупационных войск

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 05:00  •  9317 просмотра

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Центральная избирательная комиссия рф одобрила проведение досрочного голосования в феврале для российских оккупационных войск на оккупированных территориях Украины для избрания президента рф на передвижных и стационарных избирательных участках.

На захваченной территории центральная избирательная комиссия рф досрочно утвердила голосование представителей вражеских сил.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

россияне на временно оккупированных территориях продолжают активно готовиться к так называемым "выборам" президента рф.

По информации, подготовка включает в себя создание условий для "избирательных прав" представителям российско-оккупационных войск, находящихся на захваченных территориях Украины.

Центральная избирательная комиссия рф досрочно согласовала вопрос голосования представителей вражеских сил на конец февраля. Оккупанты получат возможность "проголосовать" через выездные и стационарные "избирательные участки" в специально отведенное время.

Добавим

Одновременно армия рф принимает дополнительные ограничительные меры для гарантии безопасности и предотвращения срыва "голосования" со стороны украинского подполья.

На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках1 февраля 2024, 15:52 • 23480 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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"Вибори" на ТОТ: рф схвалила дострокове голосування для окупаційних військ
"Elections" in TOT: russia approves early voting for occupation troops
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"Выборы" на ВОТ: рф одобрила досрочное голосование для оккупационных войск

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