На захваченной территории центральная избирательная комиссия рф досрочно утвердила голосование представителей вражеских сил.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

россияне на временно оккупированных территориях продолжают активно готовиться к так называемым "выборам" президента рф.

По информации, подготовка включает в себя создание условий для "избирательных прав" представителям российско-оккупационных войск, находящихся на захваченных территориях Украины.

Центральная избирательная комиссия рф досрочно согласовала вопрос голосования представителей вражеских сил на конец февраля. Оккупанты получат возможность "проголосовать" через выездные и стационарные "избирательные участки" в специально отведенное время.

Добавим

Одновременно армия рф принимает дополнительные ограничительные меры для гарантии безопасности и предотвращения срыва "голосования" со стороны украинского подполья.

На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках