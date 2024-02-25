"Вибори" на ТОТ: рф схвалила дострокове голосування для окупаційних військ
Київ • УНН
Центральна виборча комісія рф схвалила проведення дострокового голосування в лютому для російських окупаційних військ на окупованих територіях України для обрання президента рф на пересувних і стаціонарних виборчих дільницях.
На загарбаній території центральна виборча комісія рф достроково затвердила голосування представників ворожих сил.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують активно готуватися до так званих "виборів" президента рф.
За інформацією, підготовка включає в себе створення умов для "виборчих прав" представникам російсько-окупаційних військ, що знаходяться на загарбаних територіях України.
Центральна виборча комісія рф достроково погодила питання голосування представників ворожих сил на кінець лютого. Окупанти отримають можливість "проголосувати" через виїзні та стаціонарні "виборчі дільниці" у спеціально відведений час.
Додамо
Одночасно армія рф вживає додаткові обмежувальні заходи для гарантії безпеки та запобігання зриву "голосування" з боку українського підпілля.
На виборах в ТОТ голосуватимуть російські військові, аби імітувати явку на дільницях 01.02.24, 17:52 • 25208 переглядiв