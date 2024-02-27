Керівникам "адмінустанов" в окупованих регіонах наказали забезпечити явку на "вибори путіна" – Спротив
Київ • УНН
Керівникам установ в окупованих регіонах наказали підвищити явку на псевдовиборах президента росії, а після голосування будуть перевіряти явку по відеозаписах.
Окупанти розробили план явки на виборах керівникам держустанов на ТОТ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Повідомляється, що всі керівники "навчальних закладів" та інших фейкових структур на тимчасово окупованих територіях отримали план з явки підлеглих на "виборчі дільниці".
На росії, а також тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента рф", мета якого створити колективну відповідальність за злочини кремля. Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора владіміра путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки. Для цього всім колаборантам поставили завдання забезпечити норму явки на визначену дільницю від кожного підприємства чи установи
Зазначається, що керівників попередили, що завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях буде відомо чи було виконано план, та пригрозили наслідками у разі його невиконання.
"Вибори" на ТОТ: рф схвалила дострокове голосування для окупаційних військ 25.02.24, 07:00 • 109646 переглядiв