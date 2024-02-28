На Николаевщине саперы уничтожили боевые части беспилотника и ракеты Х-59
Саперы уничтожают боеголовки со сбитого вражеского беспилотника и ракеты Х-59 в Николаевской области.
Немецкая полиция задержала экс-активистку RAF Даниэлу Клетт
Немецкая полиция арестовала бывшую активистку RAF Даниэлу Клетт по обвинению в вооруженном ограблении и покушении на убийство, совершенных в период с 1999 по 2016 год.
В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек
Девять человек погибли и шестеро получили ранения во время полицейских операций, направленных против наркобанд в бедных районах Рио-де-Жанейро.
Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М
Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.
Илона Маска призывают объяснить, почему военные США в Тайване потеряли доступ к Starlink
Американские конгрессмены призывают Илона Маска объяснить, почему американские военные на Тайване и вокруг него не имеют доступа к связи Starlink в рамках программы Starshield, финансируемой Министерством обороны США.
Зеленский прибыл в Албанию
Президент Зеленский посетил столицу Албании Тирану, чтобы укрепить двусторонние связи и получить солидарность против российской агрессии.
Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло вблизи турецкого города Чанаккале 27 февраля 2024 года, потряся регион и подчеркнув необходимость обеспечения готовности к землетрясениям.
Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц
Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц до 2024 года, чтобы поддержать Украину против российского вторжения.
Центр нацсопротивления рассказал, как ФСБ использует украинцев в своих операциях
Штаб национального сопротивления предостерег украинцев от поездок в Россию, поскольку ФСБ может использовать их в операциях и назвать "диверсантами" или "террористами" для нагнетания напряженности.
Британский корабль после нападения хуситов тонет в Красном море
Британское грузовое судно, перевозившее удобрения из Саудовской Аравии в Болгарию, затонуло в Красном море после того, как 18 февраля в него попала ракета хуситов.