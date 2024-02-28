На Николаевщине саперы уничтожили боевые части беспилотника и ракеты Х-59

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  115149 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  133841 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  129989 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  150448 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  165766 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  157583 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  156256 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  148708 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  138420 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  151014 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Николаевщине саперы уничтожили боевые части беспилотника и ракеты Х-59

Саперы уничтожают боеголовки со сбитого вражеского беспилотника и ракеты Х-59 в Николаевской области.

Война •   •  2795 просмотра
На Николаевщине саперы уничтожили боевые части беспилотника и ракеты Х-59

Немецкая полиция задержала экс-активистку RAF Даниэлу Клетт

Немецкая полиция арестовала бывшую активистку RAF Даниэлу Клетт по обвинению в вооруженном ограблении и покушении на убийство, совершенных в период с 1999 по 2016 год.

Криминал и ЧП •   •  3033 просмотра
Немецкая полиция задержала экс-активистку RAF Даниэлу Клетт

В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек

Девять человек погибли и шестеро получили ранения во время полицейских операций, направленных против наркобанд в бедных районах Рио-де-Жанейро.

Новости Мира •   •  3522 просмотра
В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек

Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М

Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.

Война •   •  6460 просмотра
Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М

Илона Маска призывают объяснить, почему военные США в Тайване потеряли доступ к Starlink

Американские конгрессмены призывают Илона Маска объяснить, почему американские военные на Тайване и вокруг него не имеют доступа к связи Starlink в рамках программы Starshield, финансируемой Министерством обороны США.

Политика •   •  5769 просмотра
Илона Маска призывают объяснить, почему военные США в Тайване потеряли доступ к Starlink

Зеленский прибыл в Албанию

Президент Зеленский посетил столицу Албании Тирану, чтобы укрепить двусторонние связи и получить солидарность против российской агрессии.

Политика •   •  5435 просмотра
Зеленский прибыл в Албанию

Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло вблизи турецкого города Чанаккале 27 февраля 2024 года, потряся регион и подчеркнув необходимость обеспечения готовности к землетрясениям.

Новости Мира •   •  4336 просмотра
Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,5

Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц

Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц до 2024 года, чтобы поддержать Украину против российского вторжения.

Анонсы •   •  11116 просмотра
Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц

Центр нацсопротивления рассказал, как ФСБ использует украинцев в своих операциях

Штаб национального сопротивления предостерег украинцев от поездок в Россию, поскольку ФСБ может использовать их в операциях и назвать "диверсантами" или "террористами" для нагнетания напряженности.

Война •   •  13469 просмотра
Центр нацсопротивления рассказал, как ФСБ использует украинцев в своих операциях

Британский корабль после нападения хуситов тонет в Красном море

Британское грузовое судно, перевозившее удобрения из Саудовской Аравии в Болгарию, затонуло в Красном море после того, как 18 февраля в него попала ракета хуситов.

Война •   •  13702 просмотра
Британский корабль после нападения хуситов тонет в Красном море