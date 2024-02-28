На Николаевщине саперы уничтожили боевые части беспилотника и ракеты Х-59

В Николаевской области взрывотехники обезвредили боевые части вражеского беспилотника и ракеты Х-59. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Обломки с боевыми частями, сбитые украинскими защитниками, обнаружили в поле.

В результате падения детонация боевых частей не состоялась, однако они все еще представляли опасность.

Саперы отсоединили боевые части от остатков и с помощью метода контролируемого взрыва с соблюдением всех мер безопасности уничтожили обнаруженное.

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