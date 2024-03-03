Саперы Минобороны за неделю обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
За прошедшую неделю саперы Министерства обороны Украины обезвредили 4599 взрывоопасных предметов и очистили более 15 гектаров освобожденных территорий.
Подразделения Министерства обороны Украины по разминированию в течение недели обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов и очистили более 15 га освобожденных территорий, сообщили в украинском оборонном ведомстве, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 255 групп разминирования подразделений Минобороны продолжают очистку освобожденных регионов Украины от взрывоопасных остатков войны.
За последнюю неделю (с 23 февраля по 1 марта 2024 года) обследовано и очищено:
- ▪️7 686,75 га местности;
- ▪️7 622,25 га сельхозугодий;
- ▪️19,45 км автодорог;
- ▪️0,3 км трубопроводов.
Работы проводятся с привлечением спецтехники для механизированного разминирования. За неделю работы изъято и обезврежено 4 599 ВНП.
Всего саперами подразделений Министерства обороны Украины обнаружено и уничтожено 304 507 взрывоопасных остатков войны.
На Николаевщине саперы уничтожили боевые части беспилотника и ракеты Х-5928 февраля 2024, 01:15 • 27513 просмотров
Саперы Минобороны за неделю обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов
За прошедшую неделю саперы Министерства обороны Украины обезвредили 4599 взрывоопасных предметов и очистили более 15 гектаров освобожденных территорий.
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