Саперы Минобороны за неделю обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов

В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

Спасатели завершили поисковые работы в Одессе, где в результате российского удара погибли 12 человек, в том числе 5 детей, самым младшим из которых был 4-месячный мальчик.