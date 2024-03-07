На Херсонщине 60-летний мужчина подорвался на российской мине - ОВА

На Херсонщине 60-летний мужчина на тракторе подорвался на российской мине. Сейчас мужчину доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, пишет УНН.

Детали

В селе Миролюбовка на российскую мину наехал трактор. В результате этого ранения получил мужчина, 60 лет - резюмировали в ОВА.

Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении. Врачи проводят обследование и оказывают ему помощь.

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Дополнение

В ОВА отмечают, что немало херсонских земель - до сих пор заминированы! Местных жителей в очередной раз призвали передвигаться только по тем маршрутам, где работали саперы.

Напомним

Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.