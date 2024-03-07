На Херсонщине 60-летний мужчина подорвался на российской мине - ОВА
Киев • УНН
В селе Миролюбовка Херсонской области 60-летний мужчина на тракторе подорвался на российской мине, получил ранения и был доставлен в больницу.
На Херсонщине 60-летний мужчина на тракторе подорвался на российской мине. Сейчас мужчину доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, пишет УНН.
Детали
В селе Миролюбовка на российскую мину наехал трактор. В результате этого ранения получил мужчина, 60 лет
Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении. Врачи проводят обследование и оказывают ему помощь.
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Дополнение
В ОВА отмечают, что немало херсонских земель - до сих пор заминированы! Местных жителей в очередной раз призвали передвигаться только по тем маршрутам, где работали саперы.
Напомним
Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.
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