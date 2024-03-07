47 ОМБр показали жуткие кадры уничтожения бронетехники врага на Авдеевском направлении
Киев • УНН
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую бронетехнику, которая использовалась для перевозки пехоты на Авдеевском направлении.
Бойцы 47 отдельной механизированной бригады продемонстрировали видео уничтожения бронетехники, которую руководство российской армии применяет для подвоза пехоты.
Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.
Воины 47 отдельной механизированной бригады в очередной раз уничтожили бронетехнику оккупантов, российское командование применяет ее в основном для подвоза пехоты.
Отмечается, что "российские захватчики на Авдеевском направлении лезут беспрестанно: и утром, и днем, и ночью".
Но украинские защитники сокрушают их.
Сами же россияне до сих пор не могут понять, что это билет в один конец. Как только штурмовая группа высаживается - бойцы 47 ОМБр разбивают россиян вдребезги.
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Напомним,
Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.
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