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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:03  •  13291 просмотра

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Оппозиционная фракция ХДС/ХСС на следующей неделе подаст в немецкий парламент резолюцию о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus из арсенала Бундесвера.

Оппозиционная фракция ХДС/ХСС вынесет на рассмотрение в парламент Германии резолюцию о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Голосовать по ней планируют на следующей неделе,  заявил первый парламентский секретарь парламентской фракции оппозиционной партии ХДС/ХСС Торстен Фрай, передает УНН со ссылкой на Rheinische Post.

 Парламентская фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в Бундестаге на следующей сессионной неделе. Парламент должен взять на себя инициативу

- заявил Торстен Фрай.

 Документ, который есть в распоряжении издания, содержит призыв к правительству Германии "окончательно и без промедления выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет "Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме".

Многие члены коалиции, как говорят, не согласны с канцлером Шольцем и считают его решение против поставок Taurus в Украину фактически неправильным. В своем новом предложении ХДС/ХСС также призывает обучать украинских солдат использованию системы вооружения Taurus и "при необходимости противодействовать препятствиям на пути передачи секретной информации через соответствующее сотрудничество с немецкой оборонной промышленностью".

Дополнение 

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
bundestagБундестаг
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
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