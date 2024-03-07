Бундестаг на следующей неделе снова попытается проголосовать за передачу Украине Taurus

Оппозиционная фракция ХДС/ХСС вынесет на рассмотрение в парламент Германии резолюцию о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Голосовать по ней планируют на следующей неделе, заявил первый парламентский секретарь парламентской фракции оппозиционной партии ХДС/ХСС Торстен Фрай, передает УНН со ссылкой на Rheinische Post.

Парламентская фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в Бундестаге на следующей сессионной неделе. Парламент должен взять на себя инициативу - заявил Торстен Фрай.

Документ, который есть в распоряжении издания, содержит призыв к правительству Германии "окончательно и без промедления выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет "Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме".

Многие члены коалиции, как говорят, не согласны с канцлером Шольцем и считают его решение против поставок Taurus в Украину фактически неправильным. В своем новом предложении ХДС/ХСС также призывает обучать украинских солдат использованию системы вооружения Taurus и "при необходимости противодействовать препятствиям на пути передачи секретной информации через соответствующее сотрудничество с немецкой оборонной промышленностью".

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации.