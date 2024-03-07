Бундестаг наступного тижня знову спробує проголосувати за передачу Україні Taurus
Київ • УНН
Опозиційна фракція ХДС/ХСС наступного тижня подасть до німецького парламенту резолюцію про надання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus з арсеналу Бундесверу.
Опозиційна фракція ХДС/ХСС винесе на розгляд у парламент Німеччини резолюцію щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Голосувати за нею планують наступного тижня, заявив перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай, передає УНН із посиланням на Rheinische Post.
Парламентська фракція ХДС/ХСС поставить питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі на наступному сесійному тижні. Парламент повинен взяти на себе ініціативу
Документ, який є в розпорядженні видання, містить заклик до уряду Німеччини "остаточно і без зволікання виконати прохання України про поставку крилатих ракет "Taurus з наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі".
Багато членів коаліції, як кажуть, не згодні з канцлером Шольцем і вважають його рішення проти поставок Taurus в Україну фактично неправильним. У своїй новій пропозиції ХДС/ХСС також закликає навчати українських солдатів використанню системи озброєння Taurus і "за необхідності протидіяти перешкодам на шляху передачі секретної інформації через відповідну співпрацю з німецькою оборонною промисловістю".
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість передати Україні ракети великої дальності Taurus, якщо німецькі військові знадобляться для допомоги в їх експлуатації.