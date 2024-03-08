Роботино под эффективным огневым контролем ВСУ - Лиховий
Киев • УНН
Село Роботино в Запорожской области находится под эффективным огневым контролем Вооруженных сил Украины, и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села, рано или поздно уничтожаются.
Роботино в Запорожской области находится под эффективным огневым контролем ВСУ. Об этом сказал начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Он отметил, что за вчера наши защитники отбили два штурма противника в районе Роботино и Вербового. В предыдущие дни их было несколько больше. В то же время, по словам Лиховия, на Ореховском направлении противник действует немного странным образом.
Он (враг - ред.) накапливает время от времени какие-то основные ресурсы для какого-то значительного удара бронеколонной с десятками единиц техники, они уничтожаются во время этой атаки и дальше он переходит к привычной тактике малыми штурмовыми группами, иногда с применением бронетехники. Село Роботино находится под эффективным огневым контролем ВСУ и те немногочисленные россияне, которым удается туда проникнуть в центр села, уничтожаются рано или поздно.
Лиховий также отметил, что "самым горячим" участком украинского фронта остается Новопавловское направление.
Самым активным у нас сейчас является Новопавловское направление. Это к западу от города Марьинка, где противник сосредотачивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка, а также сел и Георгиевка, Победа и городка Красногоровка.
Напомним
7 марта Лиховой сообщал, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" Ореховское направление становится "горячим".
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