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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Роботино под эффективным огневым контролем ВСУ - Лиховий

Роботино под эффективным огневым контролем ВСУ - Лиховий

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 16:05  •  8405 просмотра

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Село Роботино в Запорожской области находится под эффективным огневым контролем Вооруженных сил Украины, и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села, рано или поздно уничтожаются.

Роботино в Запорожской области находится под эффективным огневым контролем ВСУ. Об этом сказал начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН. 

Детали

Он отметил, что за вчера наши защитники отбили два штурма противника в районе Роботино и Вербового. В предыдущие дни их было несколько больше. В то же время, по словам Лиховия, на Ореховском направлении противник действует немного странным образом.

 Он (враг - ред.) накапливает время от времени какие-то основные ресурсы для какого-то значительного удара бронеколонной с десятками единиц техники, они уничтожаются во время этой атаки и дальше он переходит к привычной тактике малыми штурмовыми группами, иногда с применением бронетехники. Село Роботино находится под эффективным огневым контролем ВСУ и те немногочисленные россияне, которым удается туда проникнуть в центр села, уничтожаются рано или поздно.

- сказал Лиховой.

Лиховий также отметил, что "самым горячим" участком украинского фронта остается Новопавловское направление.

Самым активным у нас сейчас является Новопавловское направление. Это к западу от города Марьинка, где противник сосредотачивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка, а также сел и Георгиевка, Победа и городка Красногоровка.

 - рассказал Лиховой.

Напомним

 7 марта Лиховой сообщал, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" Ореховское направление становится "горячим".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaz-tavriiaЗАЗ Таврия
zaporozheЗапорожье
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