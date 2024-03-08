Роботине під ефективним вогневим контролем ЗСУ – Лиховій

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8660 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69575 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154671 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151461 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125395 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133839 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85668 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93354 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98957 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89753 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
60%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25917 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 7010 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14549 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7582 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9714 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151463 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223482 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373040 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309115 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2468 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14570 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31675 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28469 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125395 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Роботине під ефективним вогневим контролем ЗСУ – Лиховій

Київ • УНН

 • 24551 перегляди

Село Роботине в Запорізькій області знаходиться під ефективним вогневим контролем Збройних сил України, і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села, рано чи пізно знищуються.

Роботине під ефективним вогневим контролем ЗСУ – Лиховій

Роботине в Запорізькій області перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ. Про це сказав начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає УНН. 

Деталі

Він зазначив, що за вчора наші оборонці відбили два штурми противника в районі Роботиного та Вербового. У попередні дні їх було дещо більше. Водночас, за словами Лиховія, на Оріхівському напрямку противник діє трохи дивним чином.

 Він (ворог - ред.) накопичує час від часу якісь основні ресурси для якогось значного удару бронеколоною з десятками одиниць техніки, вони знищуються під час цієї атаки і далі він переходить до звичної тактики малими штурмовими групами, інколи із застосуванням бронетехніки. Село Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ і ті нечисленні росіяни, яким вдається туди проникнути в центр села, знищуються рано чи пізно.

- сказав Лиховій.

Лиховій також зауважив, що "найгарячішою" ділянкою українського фронту залишається Новопавлівський напрям.

Найактивнішим у нас зараз є Новопавлівський напрямок. Це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка, а також сіл та Георгіївка, Побєда і містечка Красногорівка.

 - розповів Лиховій.

Нагадаємо

 7 березня Лиховій повідомляв, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" Оріхівський напрямок стає "гарячим".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Авдіївка
Збройні сили України
ЗАЗ Таврія
Запоріжжя
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59