Роботине під ефективним вогневим контролем ЗСУ – Лиховій
Київ • УНН
Село Роботине в Запорізькій області знаходиться під ефективним вогневим контролем Збройних сил України, і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села, рано чи пізно знищуються.
Роботине в Запорізькій області перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ. Про це сказав начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Він зазначив, що за вчора наші оборонці відбили два штурми противника в районі Роботиного та Вербового. У попередні дні їх було дещо більше. Водночас, за словами Лиховія, на Оріхівському напрямку противник діє трохи дивним чином.
Він (ворог - ред.) накопичує час від часу якісь основні ресурси для якогось значного удару бронеколоною з десятками одиниць техніки, вони знищуються під час цієї атаки і далі він переходить до звичної тактики малими штурмовими групами, інколи із застосуванням бронетехніки. Село Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ і ті нечисленні росіяни, яким вдається туди проникнути в центр села, знищуються рано чи пізно.
Лиховій також зауважив, що "найгарячішою" ділянкою українського фронту залишається Новопавлівський напрям.
Найактивнішим у нас зараз є Новопавлівський напрямок. Це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка, а також сіл та Георгіївка, Побєда і містечка Красногорівка.
Нагадаємо
7 березня Лиховій повідомляв, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" Оріхівський напрямок стає "гарячим".