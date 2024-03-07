Оріхівський напрямок стає "гарячим" - Лиховій
Київ • УНН
"Гарячою точкою" стає Оріхівський напрямок, де росіяни намагаються "зрізати" Роботинський виступ - вчора тут зафіксовано 16 ворожих обстрілів.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" Оріхівський напрямок стає "гарячим". Росіяни намагаються "зрізати" Роботинський виступ.
Про це розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає УНН.
Оперативна обстановка на нашому напрямку залишається складною, але контрольованою. Ми вживаємо таке формулювання, як обстановка яка стабілізується…Я звертаю увагу, що гарячим напрямком в нашій зоні відповідальності стає Оріхівський, там де ворог намагається "зрізати" Роботинський виступ...
Він зазначив, що за вчорашню добу там зафіксовано 16 атак противника західніше села Вербове та в районі села Роботине.
Ось тут противник розвиває активність й подібну до тієї, як він вже там пробував це робити в середині лютого і був зупинений. Зараз він там чинить якісь нові наступальні спроби
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Раніше Лиховій заявляв, що армія рф стикається з втратами у спробах посилити наступ на Роботинському виступі.