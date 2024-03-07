Ореховское направление становится "горячим" - Лиховий

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" Ореховское направление становится "горячим". Россияне пытаются "срезать" Роботинский выступ.

Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

Оперативная обстановка на нашем направлении остается сложной, но контролируемой. Мы употребляем такую формулировку, как обстановка которая стабилизируется ... Я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховский, там где враг пытается "срезать" Роботинский выступ ... - рассказал Лиховой.

Он отметил, что за вчерашние сутки там зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербово и в районе села Работино.

Вот здесь противник развивает активность и подобную той, как он уже там пробовал это делать в середине февраля и был остановлен. Сейчас он там предпринимает какие-то новые наступательные попытки - сказал Лиховой.

Дополнение

Ранее Лиховой заявлял, что армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе.