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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ореховское направление становится "горячим" - Лиховий

Ореховское направление становится "горячим" - Лиховий

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 10:49  •  11246 просмотра

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"Горячей точкой" становится Ореховское направление, где россияне пытаются "срезать" Роботинский выступ - вчера здесь зафиксировано 16 вражеских обстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" Ореховское направление становится "горячим". Россияне пытаются "срезать" Роботинский выступ.

Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.  

Оперативная обстановка на нашем направлении остается сложной, но контролируемой. Мы употребляем такую формулировку, как обстановка которая стабилизируется ... Я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховский, там где враг пытается "срезать" Роботинский выступ ...

- рассказал Лиховой.

Он отметил, что за вчерашние сутки там зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербово и в районе села Работино.

Вот здесь противник развивает активность и подобную той, как он уже там пробовал это делать в середине февраля и был остановлен. Сейчас он там предпринимает какие-то новые наступательные попытки

- сказал Лиховой.  

Дополнение

Ранее Лиховой заявлял, что армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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