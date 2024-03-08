Генштаб: 74 бойові зіткнення на українському фронті за добу, бійці ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках
Київ • УНН
Українські військові відбили 74 ворожі обстріли по всьому фронту, зокрема 18 на Новопавлівському та 14 на Авдіївському напрямках, тоді як російсько-терористичні війська завдали 7 ракетних ударів, 67 авіаударів та 79 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.
74 бойових зіткнення відбулось на українському фронті у п’ятницю. Зокрема, 18 атак наші оборонці відбили на Новопавлівському напрямку, та 14 на Авдіївському. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Деталі
Зазначається, що на Куп’янському напрямку росіяни тричі атакував позиції українських військових біля Синьківки й Кислівки, що на Харківщині.
На Лиманському напрямку наші оборонці відбили 4 штурми ворога у районах Тернів та Спірного Донецької області.
На Бахмутському напрямку, Сили Оборони дали відсіч ворогу 9 разів. Загарбники намагались покращити тактичне положення біля Андріївки та Кліщіївки, на Донеччині. Втім, їм це не вдалось.
Третя штурмова показала як працюють «боги війни» на Авдіївському напрямку08.03.24, 19:28 • 28219 переглядiв
На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 14 атак ворога поблизу Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.
На Новопавлівському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни наступали 18 разів за підтримки авіації. Втім, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.
Роботине під ефективним вогневим контролем ЗСУ – Лиховій08.03.24, 18:05 • 24551 перегляд
На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції українських військових 6 разів. Загарбники вкотре сунули на Роботине та промацували позиції ЗСУ західніше Вербового. Українські захисники надійно тримають оборону.
Додатково
У Генштабі також повідомили, що впродовж доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по позиціях росіян. А бійці з підрозділів ракетних військ знищили ворожий БК, та уразили три ворожі РЕБ, зокрема й дві системи типу Р-330Ж "Житель".
У Луганській області "бавовна": згорів російський склад БК після обстрілу HIMARS - росЗМІ06.03.24, 23:19 • 27653 перегляди