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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Генштаб: 74 бойові зіткнення на українському фронті за добу, бійці ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках

Київ • УНН

 • 39614 перегляди

Українські військові відбили 74 ворожі обстріли по всьому фронту, зокрема 18 на Новопавлівському та 14 на Авдіївському напрямках, тоді як російсько-терористичні війська завдали 7 ракетних ударів, 67 авіаударів та 79 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Генштаб: 74 бойові зіткнення на українському фронті за добу, бійці ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках

74 бойових зіткнення відбулось на українському фронті у п’ятницю. Зокрема, 18 атак наші оборонці відбили на Новопавлівському напрямку, та 14 на Авдіївському. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– прозвітувати у Генштабі ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що на Куп’янському напрямку росіяни тричі атакував позиції українських військових біля Синьківки й Кислівки, що на Харківщині.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили 4 штурми ворога у районах Тернів та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили Оборони дали відсіч ворогу 9 разів. Загарбники намагались покращити тактичне положення біля Андріївки та Кліщіївки, на Донеччині. Втім, їм це не вдалось.

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Додатково

У Генштабі також повідомили, що впродовж доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по позиціях росіян. А бійці з підрозділів ракетних військ знищили ворожий БК, та уразили три ворожі РЕБ, зокрема й дві системи типу Р-330Ж "Житель".

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
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Лиман, Україна
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