На Бахмутском направлении россияне продолжают активно наступать

На Бахмутском направлении россияне собрали различные подразделения и продолжают активно наступать, в частности в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, передает УНН.

На нашем направлении (Бахмутском - ред.) враг собрал довольно таки разноцветные подразделения - это как непосредственно подразделения третьего армейского корпуса, десантные войска и добровольный штурмовой корпус. Продолжает он очень активно наступать, делать штурмовые действия - это на Богдановке, однако успеха не имел. Здесь задействованы как пехотные подразделения, также подразделения 98-й десантной дивизии - это 331-й и 299-й полки - рассказал Калашников.

По его словам, на Ивановское враг сейчас бросил снова подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, хотя там сейчас действуют и мотопехотные подразделения 150-й дивизии.

"Там где направление Клещеевки и Андреевка, он также продолжает штурмовые действия. Здесь мы видим его (врага - ред.) подразделение появилось, тоже из третьего армейского корпуса - это мотострелковый полк 1194. Также он продолжает применять артиллерию - это без перерыва работает она что днем, что ночью и конечно авиационная составляющая - ФАБы", - отметил Калашников.

Дополнение

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