Украинские военные отбили 58 атак, больше всего на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях

В течение текущих суток украинские защитники выдержали 58 боевых столкновений и дали достойный отпор врагу. Самыми горячими участками фронта остаются Авдеевское, Марьинское и Херсонское направления. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток состоялось 58 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Также оккупанты нанесли 66 авиационных ударов, осуществили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

Отмечается, что на Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак возле Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские защитники дали отпор врагу неподалеку Тернов Донецкой области, где россияне наступали при поддержке авиации.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаку неподалеку Клищеевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении украинские воины выдержали 15 атак в районе Авдеевки и еще 5 - возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там захватчики прикрываясь авиацией 11 раз вступали в бой, чтобы улучшить себе тактическое положение. Впрочем без успеха.

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На Запорожском направлении Силами обороны отбили атаку противника возле Роботино.

А на Херсонском направлении наши воины выдержали 13 штурмов. Там враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Однако, им это не удается. Наши защитники надежно держат занятые рубежи.

Дополнительно

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также в ночь на 1 февраля бойцы ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма уничтожили ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота рф.

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