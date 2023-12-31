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Штупун о ситуации вокруг Марьинки: продолжаются активные боевые действия

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 09:16  •  17902 просмотра

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Российские войска неоднократно атаковали украинские позиции под Марьинкой, но были отбиты; активные боевые действия в этом районе продолжаются.

Вокруг Марьинки продолжаются активные боевые действия с переменным успехом. Россияне несколько раз забегали на украинские позиции, но их оттуда выбивали. Об этом в эфире марафона рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

Детали

На вопрос изменилась ли зона контроля оккупантов в Марьинке или вокруг, Штупун ответил: "Сейчас там продолжаются боевые действия, враг несколько раз забегал на наши позиции, потом их оттуда выбивали, то есть там продолжаются активные боевые действия с переменным успехом". 

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный ранее сообщал, что Марьинки уже нет. Украинские военные подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Штупун про ситуацію довкола Мар'їнки: тривають активні бойові дії
Stupun on the situation around Maryinka: active hostilities continue
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