Штупун о ситуации вокруг Марьинки: продолжаются активные боевые действия

Вокруг Марьинки продолжаются активные боевые действия с переменным успехом. Россияне несколько раз забегали на украинские позиции, но их оттуда выбивали. Об этом в эфире марафона рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

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На вопрос изменилась ли зона контроля оккупантов в Марьинке или вокруг, Штупун ответил: "Сейчас там продолжаются боевые действия, враг несколько раз забегал на наши позиции, потом их оттуда выбивали, то есть там продолжаются активные боевые действия с переменным успехом".

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный ранее сообщал, что Марьинки уже нет. Украинские военные подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.