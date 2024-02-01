На уничтоженном Украиной ракетном катере рф "ивановец" могло быть до 40 моряков

На борту российского ракетного катера "ивановец", который в Крыму потопили украинские разведчики, могли находиться до 40 моряков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Военно-морские силы.

Детали

Как отмечается, бойцы ГУР потопили ракетный катер российских оккупантов 41 бригады ракетных катеров, который нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.

"Это довольно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе черноморского флота рф и вооружение, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 км.", - указали в ВМС.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

"Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава рф тоже существенны", - отметили в Военно-морских силах.

Это не первые потери врага в указанной бригаде. Ранее СБУ и ВМС повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

"Эта операция - очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", - указали в ВМС.

Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР