На уничтоженном Украиной ракетном катере рф "ивановец" могло быть до 40 моряков
На российском ракетном катере "Ивановец", который был затоплен ГУР в Крыму, могло быть до 40 моряков.
Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что Международный комитет Красного Креста не помогает Украине в расследовании катастрофы самолета Ил-76 и не подтвердил, предоставляла ли россия информацию о перевозке военнопленных самолетом.
Не менее 5 млрд евро в год: Зеленский призвал ЕС отдельный фонд помощи для Украины из-за задержки со снарядами
Президент Зеленский призвал европейских политиков объединиться в создании отдельного Фонда помощи Украине - не менее 5 миллиардов евро в год, сроком на четыре года - для противодействия российской агрессии.
В ЕС достигли прогресса в поддержке Украины через EPF и приложат все усилия для ускорения доставки боеприпасов до конца года - Мишель
ЕС приложит все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру Дмитрию Певцову за публичную поддержку вооруженной агрессии россии против Украины и призывы к захвату государственной власти и всей территории Украины.
Латвия официально запретила своим сборным играть против россии и беларуси
Парламент Латвии запретил национальным сборным играть против российских и белорусских команд, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и помешать россии легитимизировать свои военные преступления с помощью спорта.
Reuters: Пекин давит на Украину через китайские компании которые есть в перечне спонсоров войны
Китай предупредил Украину, что определение китайских компаний спонсорами войны может негативно повлиять на двусторонние отношения.
Более 900 защитников Мариуполя остаются в российском плену - командир "Азова"
Более 900 бойцов "Азова", которые защищали Мариуполь в течение 86 дней, до сих пор находятся в плену рф, несмотря на все предыдущие обмены пленными.
Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters
Российские нефтяные танкеры продолжают плавать по Красному морю, почти не прерываясь из-за атак хуситов, поскольку они имеют меньше связей с западными странами, против которых направлены атаки, указывает Reuters.
Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира
Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к Украине в подготовке к проведению Глобального саммита мира для обсуждения вопросов мира.