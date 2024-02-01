На знищеному Україною ракетному катері рф "івановєц" могло бути до 40 моряків
Київ • УНН
На російському ракетному катері "івановець", який був затоплений ГУР у Криму, могло бути до 40 моряків.
На борту російського ракетного катера "івановєц", якого у Криму потопили українці розвідники, могли перебувати до 40 моряків. Про це УНН повідомляє із посиланням на Військово-морські сили.
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Як зазначається, бійці ГУР потопили ракетний катер російських окупантів 41 бригади ракетних катерів, який ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.
"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту рф і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.", - вказали в ВМС.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
"З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу рф є теж суттєвими", - зауважили в Військово-морських силах.
Це не перші втрати ворога у вказаній бригаді. Раніше СБУ та ВМС пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".
"Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я", - вказали в ВМС.
Україна знищила російський ракетний катер "івановець" у Криму - ГУР01.02.24, 13:03 • 37402 перегляди