Україна знищила російський ракетний катер "івановець" у Криму - ГУР
Київ • УНН
Українські воїни ГУР потопили російський ракетний катер у Криму, який коштував росії 60-70 мільйонів доларів.
Воїни головного управління розвідки Міноборони України затопили у Криму російський ракетний катер "івановєц", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУР.
У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановєц" чорноморського флоту рф
Як зазначається, операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.
Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "івановєц" дав крен на корму і затонув", - зазначили в ГУР.
Вартість втраченого росією корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.
"Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - наголосили в ГУР.
ГУР атакувало завод з виробництва "Панцирів" у рф, цілі уражено – джерело 21.01.24, 10:59 • 112073 перегляди