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Україна знищила російський ракетний катер "івановець" у Криму - ГУР

Україна знищила російський ракетний катер "івановець" у Криму - ГУР

Київ • УНН

 • 37402 перегляди

Українські воїни ГУР потопили російський ракетний катер у Криму, який коштував росії 60-70 мільйонів доларів.

Воїни головного управління розвідки Міноборони України затопили у Криму російський ракетний катер "івановєц", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУР. 

 У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановєц" чорноморського флоту рф 

- йдеться у повідомленні ГУР.

 Як зазначається, операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

 Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

 "Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "івановєц" дав крен на корму і затонув", - зазначили в ГУР. 

 Вартість втраченого росією корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

"Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - наголосили в ГУР. 

ГУР атакувало завод з виробництва "Панцирів" у рф, цілі уражено – джерело 21.01.24, 10:59 • 112073 перегляди

Тетяна Краєвська

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