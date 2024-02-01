Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР
Украинские воины ГУР потопили российский ракетный катер в Крыму, который стоил россии 60-70 миллионов долларов.
"Каждый ваш голос - весомый вклад в общую победу": Шмыгаль поблагодарил ЕС за решение о 50 млрд евро для Украины
Украина приветствует одобрение лидерами ЕС пакета помощи в 50 миллиардов евро на четыре года, который поможет профинансировать бюджетный дефицит Украины.
Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине
Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.
Украине известно о почти 20 тысячах детей, который принудительно вывезли в рф - генпрокурор
По словам генпрокурора, независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что "ни в одной из ситуаций, которые рассматривала Комиссия, перемещение детей не соответствовало требованиям, установленным международным гуманитарным правом.
Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества
Верховный Суд признал право собственности государства на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", широко известного как "труба Медведчука".
Интенсивность атакующих действий врага выросла в несколько раз - спикер Нацгвардии об активизации оккупантов на Лиманско-Купянском направлении
Представитель Национальной гвардии Украины сообщил, что интенсивность российских атак на восточном и южном направлениях выросла почти вдвое по сравнению с прошлой осенью: за минувшие сутки произошло 146 атак на востоке и 87 на юге.
"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины
Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 50 млрд евро дополнительной поддержки из бюджета блока.
Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям
Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.
Акции технологических гигантов упали почти на 200 миллиардов долларов после сокращения интереса инвесторов к ИИ
Инвесторы теряют доверие к таким технологическим гигантам, как Microsoft, Alphabet и AMD, после того, как их квартальные результаты не оправдали высоких ожиданий в отношении искусственного интеллекта, что привело к падению их рыночной стоимости на 190 миллиардов долларов.
рф пока не имеет в беларуси достаточных сил для вторжения в Украину - Демченко
Украина устанавливает камеры видеонаблюдения вдоль северной границы с беларусью, чтобы отслеживать любые изменения в ситуации с безопасностью.