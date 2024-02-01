Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР

Воины главного управления разведки Минобороны Украины затопили в Крыму российский ракетный катер "ивановец", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР.

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "ивановец" черноморского флота рф - говорится в сообщении ГУР.

Как отмечается, операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

"В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "ивановец" дал крен на корму и затонул", - отметили в ГУР.

Стоимость потерянного россией корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

"Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела", - отметили в ГУР.

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