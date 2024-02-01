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Українські військові відбили 58 атак, найбільше на Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках

Українські військові відбили 58 атак, найбільше на Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках

Київ • УНН

 • 27681 перегляди

За минулу добу українські війська відбили 58 ворожих атак на кількох напрямках, найгарячішими районами бойових дій залишаються Авдіївка, Мар'їнка та Херсон.

Упродовж поточної доби українські захисники витримали 58 бойових зіткнень та дали гідну відсіч ворога. Найгарячішими ділянками фронту залишаються Авдіївський, Мар’їнський та Херсонський напрямки.  Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 66 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що на Куп’янському напрямку наші оборонці відбили 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські захисники дали відсіч ворогу неподалік Тернів Донецької області, де росіяни наступали за підтримки авіації.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

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На Авдіївському напрямку українські воїни витримали 15 атак в районі Авдіївки та ще 5 - біля Первомайського й Невельського Донецької області. Окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагались прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногрівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там загарбники прикриваючись авіацією 11 разів вступали в бій, аби покращити собі тактичне положення. Втім без успіху.

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На Запорізькому напрямку Силами оборони відбили атаку противника біля Роботиного.

А на Херсонському напрямку  наші воїни витримали 13 штурмів. Там ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак, їм це не вдається. Наші оборонці надійно тримають зайняті рубежі.

Додатково

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також у ніч на 1 лютого бійці ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищили ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту рф.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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