В Авдіївці досі залишаються 966 людей, евакуація триває - голова Донецької ОВА
Київ • УНН
Близько 966 людей залишаються в Авдіївці, евакуація триває, в той час як російські війська продовжують обстрілювати місто.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Авдіївці залишається близько тисячі людей, евакуація триває, передає УНН.
"В Авдіївці досі залишаються 966 людей — евакуація триває. За вчора ворог скинув на місто 24 керовані авіабомби і продовжує обстрілювати евакуаційний маршрут", - повідомив голова ОВА.
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