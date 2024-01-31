В Авдіївці досі залишаються 966 людей, евакуація триває - голова Донецької ОВА

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Авдіївці залишається близько тисячі людей, евакуація триває, передає УНН.

"В Авдіївці досі залишаються 966 людей — евакуація триває. За вчора ворог скинув на місто 24 керовані авіабомби і продовжує обстрілювати евакуаційний маршрут", - повідомив голова ОВА.

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