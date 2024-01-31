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29 березня, 19:41 • 47267 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 102033 перегляди

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29 березня, 17:57 • 117740 перегляди

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29 березня, 16:38 • 119002 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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29 березня, 10:47 • 157617 перегляди

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29 березня, 07:30 • 133769 перегляди

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В Авдіївці досі залишаються 966 людей, евакуація триває - голова Донецької ОВА

В Авдіївці досі залишаються 966 людей, евакуація триває - голова Донецької ОВА

Київ • УНН

 • 31268 перегляди

Близько 966 людей залишаються в Авдіївці, евакуація триває, в той час як російські війська продовжують обстрілювати місто.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Авдіївці залишається близько тисячі людей, евакуація триває, передає УНН.

"В Авдіївці досі залишаються 966 людей — евакуація триває. За вчора ворог скинув на місто 24 керовані авіабомби і продовжує обстрілювати евакуаційний маршрут", - повідомив голова ОВА.

росіяни вночі вдарили ракетами С-300 та "Іскандер" по Покровську на Донеччині: поранені шестеро людей 31.01.24, 11:11 • 20972 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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