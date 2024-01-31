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росіяни вночі вдарили ракетами С-300 та "Іскандер" по Покровську на Донеччині: поранені шестеро людей

росіяни вночі вдарили ракетами С-300 та "Іскандер" по Покровську на Донеччині: поранені шестеро людей

Київ • УНН

 • 20975 перегляди

Російські ракети вночі влучили в підприємство в Покровську Донецької області, поранивши шістьох цивільних осіб.

Армія рф у вівторок пізно ввечері вдарила ракетами по Покровську Донецької області, поранення отримали шестеро цивільних. Внаслідок атаки пошкоджено підприємство. Про це УНН повідомляє із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру

30 січня 2024 року, о 22:30 російські війська здійснили ракетний обстріл м. Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та "Іскандер".  Внаслідок вибухів пошкоджено підприємство, де дістав поранення охоронець. Також зазнали травм п’ятеро чоловіків віком від 33 до 57 років. 

- йдеться у повідомленні прокуратури. 

Усіх постраждалих направили до лікарні з множинними осколковими пораненнями. Один з них перебуває у важкому стані, вказали в прокуратурі. 

Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та авто.

Доповнення 

За даними поліції Донеччини, армія рф минулої доби 13 разів відкривала вогонь по житловому сектору. Під обстрілом перебували 11 населених пунктів. 

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 47 цивільних об’єктів - 26 житлових будинків, церква, два підприємства, транспортний об’єкт, господарські споруди та газопровід.

З артилерії окупанти обстріляли Авдіївку, поцілили в приватну оселю. Одна людина загинула.  У Нью-Йорку внаслідок ворожої атаки поранення отримав місцевий житель.  Також двоє людей отримали поранення внаслідок ворожого удару дроном по Часовому Яру. 

У Костянтинівці через атаки армії рф постраждали п'ять приватних осель. Крім того, внаслідок обстрілу Курахового пошкоджено три багатоквартирних будинки.

Один загиблих, дев'ятеро поранених - наслідки обстрілу рф Донеччини за добу31.01.24, 09:05 • 24470 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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