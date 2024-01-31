россияне ночью ударили ракетами С-300 и "Искандер" по Покровску в Донецкой области: ранены шесть человек

Армия рф во вторник поздно вечером ударила ракетами по Покровску Донецкой области, ранения получили шестеро гражданских. В результате атаки повреждено предприятие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

30 января 2024 года, в 22:30 российские войска осуществили ракетный обстрел г. Покровска. Покровска, вероятно, с использованием ракет типа С-300 и "Искандер". В результате взрывов повреждено предприятие, где получил ранения охранник. Также получили травмы пятеро мужчин в возрасте от 33 до 57 лет. - говорится в сообщении прокуратуры.

Всех пострадавших направили в больницу с множественными осколочными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии, указали в прокуратуре.

Также повреждены близлежащие жилые дома и авто.

Дополнение

По данным полиции Донетчины, армия рф за прошедшие сутки 13 раз открывала огонь по жилому сектору. Под обстрелом находились 11 населенных пунктов.

В результате вражеских атак повреждены 47 гражданских объектов - 26 жилых домов, церковь, два предприятия, транспортный объект, хозяйственные постройки и газопровод.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Авдеевку, попали в частный дом. Один человек погиб. В Нью-Йорке в результате вражеской атаки ранения получил местный житель. Также два человека получили ранения в результате вражеского удара дроном по Часовому Яру.

В Константиновке из-за атаки армии рф пострадали пять частных домов. Кроме того, в результате обстрела Курахово повреждены три многоквартирных дома.

Один погибший, девять раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки