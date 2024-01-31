Один погибший, девять раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов армии рф погиб один мирный житель, еще девять получили ранения, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН

За 30 января россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Авдеевке. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

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С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 1848 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4527. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

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