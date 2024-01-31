Один загиблих, дев'ятеро поранених - наслідки обстрілу рф Донеччини за добу

У Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів армії рф загинув один мирний житель, ще дев'ятеро отримали поранення, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН

.За 30 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення - написав Філашкін у Telegram.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, як вказано, росіяни вбили 1848 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4527. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

Херсон вранці зазнав удару армії рф, є поранений - МВА