Один загиблих, дев'ятеро поранених - наслідки обстрілу рф Донеччини за добу
Київ • УНН
Один мирний житель загинув і дев'ять отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу.
У Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів армії рф загинув один мирний житель, ще дев'ятеро отримали поранення, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН
.За 30 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, як вказано, росіяни вбили 1848 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4527. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
Херсон вранці зазнав удару армії рф, є поранений - МВА31.01.24, 08:51 • 20689 переглядiв