Херсон вранці зазнав удару армії рф, є поранений - МВА
Київ • УНН
Сьогодні вранці у Херсоні внаслідок російського обстрілу Корабельного району поранено чоловіка.
По Херсону сьогодні вранці російські війська завдали чергового удару, відомо про пораненого чоловіка, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 р.н.
Наразі поранений, зі слів Мрочка, ушпиталений з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої важкості, додав він.
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