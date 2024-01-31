Херсон вранці зазнав удару армії рф, є поранений - МВА

По Херсону сьогодні вранці російські війська завдали чергового удару, відомо про пораненого чоловіка, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 р.н. - написав Мрочко у соцмережах.

Наразі поранений, зі слів Мрочка, ушпиталений з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої важкості, додав він.

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