Херсон утром подвергся удару армии рф, есть раненый - ГВА

По Херсону сегодня утром российские войска нанесли очередной удар, известно о раненом мужчине, сообщил в среду председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Около 2-х часов назад в результате очередного обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских оккупационных войск получил ранения мужчина 1961 г.р. - написал Мрочко в соцсетях.

Сейчас раненый, по словам Мрочко, госпитализирован с взрывной травмой и повреждением сосудов подколенной области. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести, добавил он.

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