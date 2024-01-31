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По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА

По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 06:36  •  14211 просмотра

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Российские войска 53 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб и 2 получили ранения, выпустив 221 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.

Херсонскую область за прошедшие сутки российские войска обстреляли 53 раза, известно о погибшем человеке и двух раненых, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 221 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 17 снарядов (...) Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения

- написал Прокудин в соцсетях.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; гидротехническое сооружение, учебное заведение, детский сад, пункт несокрушимости и сотовую башню в Бериславском районе.

В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"31 январь 2024, 06:19 • 16170 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
По Херсонщині росіяни випустили 221 снаряд, є загиблий та двоє поранених - ОВА
Russians fired 221 shells in Kherson region, one killed and two wounded - RMA
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По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА

Российские войска 53 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб и 2 получили ранения, выпустив 221 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.

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По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч

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Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.

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Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники

В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.

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Сегодня, 31 января, все поклонники дикой природы могут присоединиться к празднованию Международного дня зебры. Событие было основано по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые занимаются судьбой зебр, и, в общем, всех травоядных на планете.

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Домашние животные могут улучшить здоровье ваших детей - исследование

Наличие домашнего животного в семье делает детей более активными, что, в свою очередь, снижает риск хронических заболеваний, - показало австралийское исследование.

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