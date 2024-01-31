По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА

Международный день зебры, Всемирный день ювелира. Что еще можно отметить 31 января

Сегодня, 31 января, все поклонники дикой природы могут присоединиться к празднованию Международного дня зебры. Событие было основано по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые занимаются судьбой зебр, и, в общем, всех травоядных на планете.