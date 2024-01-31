По Херсонщині росіяни випустили 221 снаряд, є загиблий та двоє поранених - ОВА

Херсонську область минулої доби російські війська обстріляли 53 рази, відомо про загиблку людину та двох поранених, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 221 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 17 снарядів. (...) Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення - написав Прокудін у соцмережах.

російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі.

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