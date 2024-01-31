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По Херсонщині росіяни випустили 221 снаряд, є загиблий та двоє поранених - ОВА

По Херсонщині росіяни випустили 221 снаряд, є загиблий та двоє поранених - ОВА

Київ • УНН

 • 20405 перегляди

Російські війська 53 рази обстріляли Херсонську область, в результаті чого 1 людина загинула і 2 отримали поранення, випустивши 221 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації.

Херсонську область минулої доби російські війська обстріляли 53 рази, відомо про загиблку людину та двох поранених, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 221 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 17 снарядів. (...) Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення

- написав Прокудін у соцмережах.

російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі.

У небі над Україною вночі знищили 14 із 20 ворожих "шахедів"31.01.24, 08:19 • 22393 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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