российская бригада "Эспаньола" расформирована: на ее месте создаются новые подразделения

Эксклюзив
12:39 • 10540 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 13661 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 12398 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 25419 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 28084 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 18892 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19365 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16033 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15304 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18159 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
российская бригада "Эспаньола" расформирована: на ее месте создаются новые подразделения

Киев • УНН

 • 778 просмотра

российская 88-я разведывательно-диверсионная бригада "Эспаньола", состоявшая из ультрас ЦСКА, расформирована. На ее базе создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды, которые войдут в систему обороны рф.

российская бригада "Эспаньола" расформирована: на ее месте создаются новые подразделения

В россии расформировали 88-ю разведывательно-диверсионную бригаду "Эспаньола": данное подразделение состояло из ультрас (фанатов и болельщиков – ред.) российского футбольного клуба ЦСКА и входило в состав частной военной компании "редут". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

На базе данного подразделения будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды. Основная часть личного состава бригады "Эспаньола", воевавшей против Украины еще с 2014 года, создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур российской федерации.

Справка

Бригада "Эспаньола" существовала с 2022 года, хотя ее основатель станислав орлов (позывной "Испанец" – ред.) воевал против Украины еще с 2014 года. Бойцы бригады участвовали в боях за Мариуполь, Бахмут, Клещеевку и Часов Яр.

Это видео оккупанты сняли в Часовом Яру летом 2025 года – оно опубликовано в соцсетях бригады.

Напомним

По данным Министерства обороны Великобритании, в войсках национальной гвардии российской федерации начали создавать танковые подразделения. Соответствующее решение путин принял летом 2023 года, через два месяца после неудачного мятежа наемников ЧВК "вагнер".

Евгений Устименко

