российская бригада "Эспаньола" расформирована: на ее месте создаются новые подразделения
Киев • УНН
российская 88-я разведывательно-диверсионная бригада "Эспаньола", состоявшая из ультрас ЦСКА, расформирована. На ее базе создадут радиоэлектронный и штурмовой отряды, которые войдут в систему обороны рф.
В россии расформировали 88-ю разведывательно-диверсионную бригаду "Эспаньола": данное подразделение состояло из ультрас (фанатов и болельщиков – ред.) российского футбольного клуба ЦСКА и входило в состав частной военной компании "редут". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
На базе данного подразделения будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды. Основная часть личного состава бригады "Эспаньола", воевавшей против Украины еще с 2014 года, создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур российской федерации.
Справка
Бригада "Эспаньола" существовала с 2022 года, хотя ее основатель станислав орлов (позывной "Испанец" – ред.) воевал против Украины еще с 2014 года. Бойцы бригады участвовали в боях за Мариуполь, Бахмут, Клещеевку и Часов Яр.
Это видео оккупанты сняли в Часовом Яру летом 2025 года – оно опубликовано в соцсетях бригады.
Напомним
По данным Министерства обороны Великобритании, в войсках национальной гвардии российской федерации начали создавать танковые подразделения. Соответствующее решение путин принял летом 2023 года, через два месяца после неудачного мятежа наемников ЧВК "вагнер".