росгвардія формує танкові підрозділи для війни в Україні - міноборони Британії

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Війська національної гвардії рф почали створювати танкові підрозділи за рішенням путіна у серпні 2023 року. Це відбулося через два місяці після невдалого заколоту найманців ПВК "вагнер".

росгвардія формує танкові підрозділи для війни в Україні - міноборони Британії

У військах національної гвардії російської федерації почали створювати танкові підрозділи. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Деталі

За даними британської розвідки, рішення посилити росгвардію важким озброєнням було ухвалене путіним у серпні 2023 року, через два місяці після невдалого заколоту найманців з ПВК "вагнер" на чолі з євгеном прігожиним.

Хоча основним завданням росгвардії є придушення заворушень усередині росії і на окупованих територіях, а її бійці не пристосовані для інтенсивних боїв з Силами оборони України, створення танкових підрозділів демонструє явну мілітаризацію росгвардії, йдеться в звіті міноборони Британії. Там додають, що також майже напевно демонструє незмінну довіру кремля до росгвардії.

Довідка

росгвардія, чисельністю до 400 000 осіб, підпорядковується безпосередньо путіну і не входить до складу інших силових міністерств росії. Її основним призначенням є забезпечення внутрішньої безпеки для гарантування існування російського режиму. На окупованих територіях України росгвардія відіграє важливу роль в забезпеченні безпеки тилу.

Нагадаємо

За даними міноборони Британії, для захоплення Покровська на Донеччині росіяни перекинули морську піхоту з курського та Сумського напрямків.

Євген Устименко

