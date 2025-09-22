росгвардія формує танкові підрозділи для війни в Україні - міноборони Британії
Київ • УНН
Війська національної гвардії рф почали створювати танкові підрозділи за рішенням путіна у серпні 2023 року. Це відбулося через два місяці після невдалого заколоту найманців ПВК "вагнер".
Деталі
За даними британської розвідки, рішення посилити росгвардію важким озброєнням було ухвалене путіним у серпні 2023 року, через два місяці після невдалого заколоту найманців з ПВК "вагнер" на чолі з євгеном прігожиним.
Хоча основним завданням росгвардії є придушення заворушень усередині росії і на окупованих територіях, а її бійці не пристосовані для інтенсивних боїв з Силами оборони України, створення танкових підрозділів демонструє явну мілітаризацію росгвардії, йдеться в звіті міноборони Британії. Там додають, що також майже напевно демонструє незмінну довіру кремля до росгвардії.
Довідка
росгвардія, чисельністю до 400 000 осіб, підпорядковується безпосередньо путіну і не входить до складу інших силових міністерств росії. Її основним призначенням є забезпечення внутрішньої безпеки для гарантування існування російського режиму. На окупованих територіях України росгвардія відіграє важливу роль в забезпеченні безпеки тилу.
Нагадаємо
За даними міноборони Британії, для захоплення Покровська на Донеччині росіяни перекинули морську піхоту з курського та Сумського напрямків.