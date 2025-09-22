В войсках национальной гвардии российской федерации начали создавать танковые подразделения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Детали

По данным британской разведки, решение усилить росгвардию тяжелым вооружением было принято путиным в августе 2023 года, спустя два месяца после неудачного мятежа наемников из ЧВК "вагнер" во главе с евгением пригожиным.

Хотя основной задачей росгвардии является подавление беспорядков внутри россии и на оккупированных территориях, а ее бойцы не приспособлены для интенсивных боев с Силами обороны Украины, создание танковых подразделений демонстрирует явную милитаризацию росгвардии, говорится в отчете минобороны Британии. Там добавляют, что также почти наверняка демонстрирует неизменное доверие кремля к росгвардии.

Справка

росгвардия, численностью до 400 000 человек, подчиняется непосредственно путину и не входит в состав других силовых министерств россии. Ее основным назначением является обеспечение внутренней безопасности для гарантирования существования российского режима. На оккупированных территориях Украины росгвардия играет важную роль в обеспечении безопасности тыла.

Напомним

По данным минобороны Британии, для захвата Покровска в Донецкой области россияне перебросили морскую пехоту с курского и Сумского направлений.