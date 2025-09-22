$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
росгвардия формирует танковые подразделения для войны в Украине - минобороны Британии

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Войска национальной гвардии рф начали создавать танковые подразделения по решению путина в августе 2023 года. Это произошло через два месяца после неудачного мятежа наемников ЧВК "вагнер".

росгвардия формирует танковые подразделения для войны в Украине - минобороны Британии

В войсках национальной гвардии российской федерации начали создавать танковые подразделения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Детали

По данным британской разведки, решение усилить росгвардию тяжелым вооружением было принято путиным в августе 2023 года, спустя два месяца после неудачного мятежа наемников из ЧВК "вагнер" во главе с евгением пригожиным.

Хотя основной задачей росгвардии является подавление беспорядков внутри россии и на оккупированных территориях, а ее бойцы не приспособлены для интенсивных боев с Силами обороны Украины, создание танковых подразделений демонстрирует явную милитаризацию росгвардии, говорится в отчете минобороны Британии. Там добавляют, что также почти наверняка демонстрирует неизменное доверие кремля к росгвардии.

Справка

росгвардия, численностью до 400 000 человек, подчиняется непосредственно путину и не входит в состав других силовых министерств россии. Ее основным назначением является обеспечение внутренней безопасности для гарантирования существования российского режима. На оккупированных территориях Украины росгвардия играет важную роль в обеспечении безопасности тыла.

Напомним

По данным минобороны Британии, для захвата Покровска в Донецкой области россияне перебросили морскую пехоту с курского и Сумского направлений.

Евгений Устименко

Митинги в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Великобритания
Украина