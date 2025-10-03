російська бригада "Еспаньйола" розформована: на її місці створюються нові підрозділи
Київ • УНН
російську 88-му розвідувально-диверсійну бригаду "Еспаньйола", що складалася з ультрас ЦСКА, розформовано. На її базі створять радіоелектронний та штурмовий загони, які увійдуть до системи оборони рф.
У росії розформували 88-му розвідувально-диверсійну бригаду "Еспаньйола": даний підрозділ складався з ультрас (фанатів і вболівальників – ред.) російського футбольного клубу цска і входив до складу приватної військової компанії "редут". Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
На базі даного підрозділу будуть створені радіоелектронний і штурмовий загони. Основна частина особового складу бригади "Еспаньйола", що воювала проти України ще з 2014 року створює нові структури у складі системи оборони та силових структур російської федерації.
Довідка
Бригада "Еспаньйола" існувала з 2022 року, хоча її засновник станіслав орлов (позивний "Іспанець – ред.) воював проти України ще з 2014 року. Бійці бригади брали участь у боях за Маріуполь, Бахмут, Кліщіївку і Часів Яр.
Це відео окупанти зняли в Часовому Яру влітку 2025 року - воно опубліковане в соцмережах бригади.
Нагадаємо
За даними міністерства оборони Великої Британії, у військах національної гвардії російської федерації почали створювати танкові підрозділи. Відповідне рішення путін ухвалив влітку 2023 року, через два місяці після невдалого заколоту найманців ПВК "вагнер".