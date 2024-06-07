Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении еще продолжаются 12 столкновений

С начала текущих суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 65. Как сообщили в Генштабе, на Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений, передает УНН.

"Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Мурома (рф) российский агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБы сбросил на Липцы и одну КАБ на Веселое. Терново подверглось двум авиационным ударам шестнадцатью НАРами", - говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19.30.

На Купянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника. Одно боестолкновение еще продолжается. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 84 человека убитыми и ранеными, уничтожены два танка и две боевые бронированные машины.

На Лиманском направлении все восемь штурмов противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг попытался дважды атаковать силы обороны вблизи Белогоровки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Клещиевки, Андреевки и Ивановского. Все попытки успеха не имели.

На Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении количество атак увеличилось до девяти. Наши защитники отбили восемь штурмовых действий российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается. В районе Водяного враг нанес авиационный удар с Су-25 десятью НАРами.

На Ореховском направлении агрессор тоже применяет авиацию. Два Ка-52 нанесли удар тридцатью НАРами по Каменскому. С начала суток украинские воины отбили три штурмовых действия противника вблизи Роботиного. Продолжается бой неподалеку от Малой Токмачки.

Наконец, обстановка существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении