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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 05:34  •  3588 просмотра

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За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из них 32 - на Покровском направлении, где украинские военнослужащие отразили многочисленные атаки российских оккупантов.

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из которых - 32 произошло на Покровском направлении. Об этом в эфире телемарафона в четверг рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло в общей сложности 111 боевых столкновений. За минувшие сутки российские террористы нанесли один ракетный и 44 авиационных удара. В частности, применили 47 управляемых авиационных бомб. Совершили более 3 тыс. обстрелов, в частности, 131 с применением РСЗО

- сказал Ковалев.

По состоянию на утро ситуация на разных направлениях следующая:

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. Всего за прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отразили 13 атак врага в районах Синьковки, Черныщины, Степной, Новоселовки, Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак противника в районах Невского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили 10 атак в районах Верхнекаменского, выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 13 попыток российских оккупантов прорвать оборону украинских войск в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Верхнекаменки и Алибастрового.

На Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.

На Покровском направлении украинские воины отбили 32 атаки в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки, птичьего, Евгеньевки, Уманского, Невельского, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка и Прасковеевка, где российские захватчики 10 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Времеевском направлении противник совершил 7 без успешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенных пунктов Старомайорское и урожайное.

На Ореховском направлении произошло 8 боевых столкновений в районе Малых Щербаков, Малой Токмачки и работы его.

На Приднепровском направлении российские оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские захватчики совершили 4 атаки.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1300 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 515 000 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

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